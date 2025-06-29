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Іран може швидко відновити виробництво збагаченого урану – гендиректор МАГАТЕ

29 червня 2025, 13:13
Іран може швидко відновити виробництво збагаченого урану – гендиректор МАГАТЕ
Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США, вважає Гроссі.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі припустив, що Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США.
 
Про це він сказав в інтерв’ ю CBS News.
 
За його словами, Іран має відповідні потужності, і якщо забажає може знову взятися за збагачення урану.
 
"Вони можуть мати за лічені місяці, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, або менше. Але, відверто кажучи, не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає", - сказав Гроссі.
 
Він нагадав, що "Іран мав дуже масштабну амбітну програму", і, на його думку, "частина її може все ще бути там", і оскільки Іран – "дуже розвинена країна з точки зору ядерних технологій", то виключати такої можливості не можна.
 
"Зрозуміло, що завдано серйозних збитків, але це не повні збитки, по-перше. А по-друге, Іран має там потужності, промислові та технологічні потужності. Тож, якщо вони цього забажають, вони зможуть почати робити це знову", - зазначив він. 
 
Гроссі додав, що невідомо, де знаходяться матеріали для виробництва урану, адже частина з них "могли бути знищені в рамках атаки, але деякі могли бути переміщені". 
 
"Тому в якийсь момент має бути роз'яснення. Якщо ми не отримаємо цього роз'яснення, це продовжуватиме висіти над нами як потенційна проблема. Ось чому я кажу, що так важливо, перш за все, щоб Іран дозволив нашим інспекторам якомога швидше продовжити свою незамінну роботу", - наголосив гендиректор МАГАТЕ. 
 
На його думку, потрібно "повернутися до столу переговорів і знайти технічно обґрунтоване рішення цієї проблеми". В іншому випадку це знову вдарить по нас, з точки зору ситуації, яка не дуже добре прояснена. І це можливість. У нас зараз є можливість.

 

ІранМАГАТЕвійна в Україні

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