Іран може швидко відновити виробництво збагаченого урану – гендиректор МАГАТЕ

Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США, вважає Гроссі.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі припустив, що Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США.

Про це він сказав в інтерв’ ю CBS News.

За його словами, Іран має відповідні потужності, і якщо забажає може знову взятися за збагачення урану.

"Вони можуть мати за лічені місяці, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, або менше. Але, відверто кажучи, не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає", - сказав Гроссі.

Він нагадав, що "Іран мав дуже масштабну амбітну програму", і, на його думку, "частина її може все ще бути там", і оскільки Іран – "дуже розвинена країна з точки зору ядерних технологій", то виключати такої можливості не можна.

"Зрозуміло, що завдано серйозних збитків, але це не повні збитки, по-перше. А по-друге, Іран має там потужності, промислові та технологічні потужності. Тож, якщо вони цього забажають, вони зможуть почати робити це знову", - зазначив він.