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ПОЛІТИКА

Іран може скасувати постачання ракет росії — Telegraph

25 червня 2025, 14:32
Іран може скасувати постачання ракет росії — Telegraph
Фото: reuters.com
Західні чиновники вважають, що війна Ірану з Ізраїлем спонукатиме Тегеран накопичувати власні ракетні запаси замість обіцяного раніше експорту на росію.

Через конфлікт з Ізраїлем Іран, імовірно, відмовиться від обіцяних поставок балістичних ракет для москви і зосередиться на власних запасах.

Про це повідомляє The Telegraph.

Західні чиновники вважають, що війна Ірану з Ізраїлем спонукатиме Тегеран накопичувати власні ракетні запаси замість обіцяного раніше експорту на росію.

Як зазначається в матеріалі, росія буде змушена розвивати власні ракетні програми або покладатися на Північну Корею.

При цьому західні джерела зазначають, що підтримка Ірану в навчанні або постачанні даними для виробництва ударних дронів також може знизитися. Однак проблеми з дронами для москви менш критичні: росія вже самостійно створює аналоги Shahed.

На початку 2025 року Іран і росія домовилися про постачання балістичних ракет для війни проти України. Країни підписали оборонний пакт і обіцяли спільний розвиток озброєнь.

Зараз Ізраїль атакує системи ППО Ірану, і москва може використовувати ці удари, просуваючи свої ЗРК типу С-400 як "рішення" для інших країн.

Повідомляється, що російські шпигуни можуть бути направлені в Тегеран для вивчення інформації про операції ізраїльських F-35 над Іраном. Це дає змогу москві аналізувати вразливості та адаптувати власні системи ППО. Однак посилення нестабільності в регіоні ускладнює довгострокове планування спільних проєктів.

ІзраїльІранракетиросія окупанти

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