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Іран може створити кілька ядерних бомб – IAEA

30 серпня 2024, 10:33
Іран може створити кілька ядерних бомб – IAEA
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
Тегеран продовжує розширювати свій запас урану і наближається до рівня придатного для створення зброї.

Іран попри міжнародні вимоги і далі збільшує свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня. 

 Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Уран, збагачений до 60% чистоти, є лише коротким технічним кроком від збройового рівня 90%. За визначенням МАГАТЕ, близько 42 кілограми збагаченого до 60% урану теоретично дозволить створити одну атомну бомбу, якщо матеріал збагатити далі, до 90%", - заявляють спеціалісти агенції. 

Ірані має 164,7 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 22,6 кілограма більше з часу попереднього звіту МАГАТЕ в травні.

Загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 5751,8 кілограма.

"Іран знаходиться скоріше в тижнях, ніж у місяцях" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби", - заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

 
Іранядерна бомба

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