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​Іран на параді показав модернізований дрон-камікадзе і ракету "Джихад"

22 вересня 2024, 16:25
​Іран на параді показав модернізований дрон-камікадзе і ракету
Державні ЗМІ заявили, що безпілотник Shahed 136-B має радіус дії 4000 кілометрів.
Іран представив останню версію свого безпілотника-камікадзе на військовому параді в Тегерані 21 вересня. Державна телекомпанія IRIB повідомила, що безпілотник Shahed 136-B має радіус дії 4000 кілометрів.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
Крім того, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, на параді представили і нову балістичну ракету "Джихад", що має радіус дії 1000 кілометрів.
 
Іран, попри активну військову співпрацю з Росією, заперечує постачання ракет і безпілотників, якими росіяни атакують Україну. 
 
Британія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати Америки нещодавно запровадили нові санкції проти Ірану, заявивши, що він надав балістичні ракети росії для підтримки її війни проти України.
 
У квітні цього року Міноборони України повідомило, що від початку широкомасштабного вторгнення рф українські військові знищили понад 9 000 запущених росією безпілотників.

 

Іранвійна в Україніросія окупанти

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