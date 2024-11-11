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ПОЛІТИКА

Іран на порозі створення ядерної зброї – WSJ

11 листопада 2024, 13:35
Іран на порозі створення ядерної зброї – WSJ
Фото: DW
Важливі іранські чиновники висловилися за розробку ядерної зброї, щоб протистояти Ізраїлю та США.

Серед багатьох викликів, що очікують нову адміністрацію Трампа, є проблема Ірану, який стоїть на порозі створення ядерної зброї. Мулли добре використали роки правління Байдена, просуваючи свій атомний проєкт.

В Ірані тепер знають, що його звичайним балістичним ракетам бракує точності й потужності, і що Ізраїль може розбомбити все, що завгодно в Ірані, за винятком, можливо, глибоко захованих заводів зі збагачення урану. Але під час атаки на Іран минулого місяця Ізраїль не атакував найбільшу загрозу: іранські об'єкти з ядерною зброєю.

Це, ймовірно, частково пов'язано з тим, що адміністрація Байдена закликала його до стриманості, але також і з побоюванням, що ізраїльські винищувачі-бомбардувальники можуть не впоратися з цим завданням.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Вперше важливі іранські політичні сили публічно закликають до розробки ядерної зброї. Зокрема, 2 жовтня газета Javan, яка є рупором Революційної гвардії (КВІР), зазначила, що, враховуючи використання Ізраїлем "руйнівних військових технологій для створення нового порядку", одним із можливих кроків є зміна ядерної доктрини Ірану. Вона підкреслила, що хоча Іран протягом останніх 50 років орієнтувався на мирне використання ядерних технологій, сьогодні Тегеран має можливості для негайної зміни цієї програми. Через тиждень 39 парламентаріїв звернулися до Верховної ради національної безпеки з проханням змінити оборонну доктрину Ірану", — пишуть кореспонденти.

 

Іранядерна зроя

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