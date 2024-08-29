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ПОЛІТИКА

Іран накопичує уран, збагачений до рівня, близького до ядерної зброї – ООН

29 серпня 2024, 21:17
Іран накопичує уран, збагачений до рівня, близького до ядерної зброї – ООН
Фото: з вільних джерел
За інформацією МАГАТЕ, станом на 17 серпня Іран мав 164,7 кілограма урану, збагаченого до 60% – на 22,6 кілограма більше, ніж зазначалось у попередньому травневому звіті.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке є спеціалізованою установою ООН, встановило, що Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого до рівня, близького до необхідного для виробництва зброї.

Про це йдеться в доповіді МАГАТЕ, з якою ознайомилось агентство АР.

За інформацією МАГАТЕ, станом на 17 серпня Іран мав 164,7 кілограма урану, збагаченого до 60% – на 22,6 кілограма більше, ніж зазначалось у попередньому травневому звіті. Збагачений на 60% уран можна швидко довести до 90%, необхідного для створення зброї.

Крім того, 26 серпня МАГАТЕ підтвердило, що Тегеран завершив установку восьми каскадів центрифуг IR-6 на своєму підземному заводі у Фордо і установку 10 з 18 запланованих каскадів центрифуг IR-2m в Натанзі.

Ці дії, про які стало відомо кілька місяців тому, раніше засудили Велика Британія, Німеччина та Франція, назвавши їх ескалацією іранської ядерної програми.

Паралельно, зауважується у звіті, Іран відмовляється давати інспекторам МАГАТЕ право спостерігати за його ядерною програмою, а камери спостереження агентства на іранських ядерних об’єктах досі не працюють.

Звіт МАГАТЕ з'явився через кілька днів після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї натякнув на можливе відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.

Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.

ІранМАГАТЕУранядерна зроя

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