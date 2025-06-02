Іран нарікає, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів
02 червня 2025, 14:07
Фото: DW
У Тегерані кажуть, що не укладатимуть жодних угод без скасування санкцій.
Іран попередив, що не укладе ядерну угоду зі США, якщо Вашингтон не надасть гарантій, що будь-який договір включатиме скасування санкцій.
Про це пише Bloomberg.
"Жодної угоди не буде досягнуто, якщо ми не матимемо чітких та надійних гарантій щодо припинення санкцій", – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї на прес-конференції в Тегерані в понеділок.
За його словами, поки що Іран не бачить необхідних кроків від Штатів.
"Поки що ми не бачили того, що нам потрібно було бачити з іншого боку — лише повторювані хвилі санкцій перед кожним раундом переговорів", – сказав він.
За словами Багаї, на останніх переговорах США не бажали уточнювати, як будуть скасовані санкції.
США та Іран провели п'ять раундів переговорів, метою яких є обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій з іранської економіки. Останній етап перемовин пройшов у Римі.
Тегеран неодноразово заявляв, що будь-яка майбутня угода зі США повинна гарантувати тривале послаблення санкцій після того, як президент США Дональд Трамп односторонньо вийшов з останньої ядерної угоди під час свого першого терміну.