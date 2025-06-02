Іран нарікає, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів

У Тегерані кажуть, що не укладатимуть жодних угод без скасування санкцій.

Іран попередив, що не укладе ядерну угоду зі США, якщо Вашингтон не надасть гарантій, що будь-який договір включатиме скасування санкцій.

"Жодної угоди не буде досягнуто, якщо ми не матимемо чітких та надійних гарантій щодо припинення санкцій", – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї на прес-конференції в Тегерані в понеділок.