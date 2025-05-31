Іран нарощує уран, близький до рівня для створення ядерної зброї – Bloomberg

Іран завжди заперечував, що його ядерні розробки призначені для військового використання, стверджуючи, що основна увага приділяється енергетиці та цивільним технологіям.

Іран виробив рекордний обсяг урану, збагаченого трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї, що ускладнює зусилля з переговорів щодо мирного врегулювання міжнародного занепокоєння з приводу атомних амбіцій цієї країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

У першому звіті від моменту початку переговорів адміністрації президента США Дональда Трампа з Тегераном Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що накопичення високозбагаченого урану зросло майже на 50% до 409 кілограмів за останні три місяці, зазначається у статті.

Агентство додає, що цей обсяг урану можна швидко збагатити, щоб сформувати ядра ​​приблизно для 10 ядерних бомб, якщо Іран вирішить спробцвати створити ядерну зброю.

"Швидке накопичення високозбагаченого урану викликає серйозне занепокоєння. Агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є виключно мирною", — написав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у 22-сторінковому звіті, з яким ознайомився Bloomberg.

У звіті зазначається, що досі існують значні перешкоди тому, щоб Іран зміг заспокоїти міжнародних спостерігачів, які наразі перевіряють ядерну програму країни.

Навіть попри те, що дипломати Тегерана прагнуть ядерної розрядки зі США, іранські чиновники продовжують перешкоджати розслідуванню МАГАТЕ щодо частинок урану, виявлених у незаявлених місцях, поідомляє агентсвтво.

"Агентство робить висновок, що Іран не декларував ядерний матеріал та пов’язану з ядерною енергією діяльність у трьох незаявлених місцях", — написав Гроссі у звіті, який може бути використаний для передачі справи Тегерана до Ради Безпеки ООН.

Останні переговори американських та іранських чиновників щодо ядерної програми Ірану відбулись у Римі на початку травня. Тоді обидві сторони заявили, що було досягнуто певного прогресу, а Трамп назвав переговори "дуже хорошими", нагадує Bloomberg.

Рада керуючих МАГАТЕ збереться 9 червня у Відні, щоб обговорити останні висновки, пише агентство. Воно також зазначає, що європейські країни залишили відкритою можливість повернення справи Ірану до Ради Безпеки ООН, де можуть бути повторно запроваджені широкі міжнародні санкції.

Спостерігачі МАГАТЕ, які продовжують наземну перевірку в Ірані, не мають «жодних достовірних ознак» того, що країна приховує роботу зі створення зброї, але вони стали ще більше стурбовані нещодавніми заявами, сказано у статті.

"Неодноразові заяви колишніх високопосадовців Ірану щодо того, що Іран має всі можливості для виробництва ядерної зброї, продовжують викликати занепокоєння", — заявило МАГАТЕ.

Хоча Іран також продовжує виробляти уран, збагачений до нижчих рівнів, міжнародна спільнота зосереджена на зростанні в Ірані запасів урану, збагачегого до 60%, який можна швидко збагатити до рівнів, які використовують у ядерній зброї, пояснює Bloomberg.

Іран завжди заперечував, що його ядерні розробки призначені для військового використання, стверджуючи, що основна увага приділяється енергетиці та цивільним технологіям.

Після виходу з міжнародної угоди, яка обмежувала ядерну діяльність Ірану в обмін на послаблення санкцій протягом свого першого терміну, Трамп вагався між підтримкою переговорів та відродженням так званої кампанії максимального тиску, щоб послабити економіку країни Перської затоки.