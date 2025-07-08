Іран назвав втрати після бомбардувань Ізраїлю: понад тисяча загиблих

Іран оновив дані про втрати.

Уряд Ірану оприлюднив нові дані про кількість загиблих у війні з Ізраїлем, заявивши, що загинуло щонайменше 1060 осіб, і попередивши, що ця цифра може зрости.

Саїд Охаді, голова Іранського фонду у справах мучеників і ветеранів попередив, що кількість загиблих може сягнути 1100 осіб, зважаючи на те, наскільки серйозні поранення отримали деякі люди.

Про це пише Associated Press.

Під час війни Іран применшував наслідки 12-денних бомбардувань країни з боку Ізраїлю, які знищили його протиповітряну оборону, зруйнували військові об'єкти і пошкодили ядерні об'єкти. Після встановлення перемир'я Іран поступово визнає масштаби руйнувань, хоча й досі не повідомив, скільки військової техніки він втратив.

Натомість вашингтонська правозахисна організація Human Rights Activists, яка надає детальну інформацію про кількість жертв під час кількох хвиль заворушень в Ірані, повідомила, що загинуло 1190 осіб, серед яких 436 цивільних і 435 членів сил безпеки. Згідно з даними групи, ще 4 475 людей були поранені.