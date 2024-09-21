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ПОЛІТИКА

Іран не передав росії пускові установки разом із ракетами – Reuters

21 вересня 2024, 14:22
Іран не передав росії пускові установки разом із ракетами – Reuters
Фото: DW
За словами американського співрозмовника Reuters, Іран не поставив росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет.

Разом із балістичними ракетами малої дальності Fath-360 Іран не передав росії мобільні пускові установки, необхідні для їхнього запуску.

Про це повідомляє Reuters.

За словами американського співрозмовника Reuters, Іран не поставив росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет.

Представник європейської розвідки сказав без додаткових уточнень, що не очікував надання москві пускових установок.

Опитані Reuters експерти назвали кілька причин, з яких росія не отримала пускові установки до Fath-360.

Одна з них – москва може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет. Інша – це спроба Тегерана залишити простір для маневру в переговорах із західними державами.

На сьогодні військова допомога Ірану російській кампанії в Україні включає постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, артилерійських боєприпасів і широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни.

Постачання балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня, свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і росією.

Іранракетивійна в Україніросія окупанти

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