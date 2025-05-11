Іран не відмовиться від своїх ядерних прав

Це стало відомо напередодні запланованих ядерних переговорів між Іраном і США.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі оголосив, що якщо мета США полягає в тому, щоб позбавити Іран його "ядерних прав", то Тегеран ніколи не відступить від цих прав.

Про це інформує агенція Reuters.

Видання пише, що Глава МЗС Ірану виступив із тиском у Досі в суботу.

За день до чергового раунду запланованих ядерних переговорів між Іраном і США в Омані.

"Якщо мета переговорів - позбавити Іран його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав", - сказав Аракчі.

Тегеран уже неодноразово заявляв, що його право на збагачення урану не підлягає обговоренню та виключи вимогу "нульового збагачення" з боку США.

Також спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що іранські "об'єкти зі збагачення урану мають бути демонтовані" в рамках будь-якої угоди зі США.

Журналісти зазначають, що американський президент Дональд Трамп, який вивів Вашингтон з угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами, покликаної обмежити його ядерну діяльність, пригрозив бомбити країну, якщо не буде досягнута нова угода для врегулювання давньої невирішеної теми.

Західні країни вважають, що ядерна програма Ірану, яку Тегеран прискорив після виходу США з угоди 2015 року, спрямована на виробництво зброї, тоді як Іран наполягає, що вона переслідує виключно мирні цілі.

"У своїх непрямих переговорах зі США Іран наголошує на своєму праві на мирне використання ядерної енергії та чітко заявляє, що не прагне до створення ядерної зброї. Іран продовжує переговори в дусі доброї волі, і якщо метою цих переговорів є забезпечення ненабуття ядерної зброї, угода можлива. Проте якщо метою є обмеження ядерних прав Ірану, Іран ніколи не відступить від своїх прав", - сказав Аракчі.