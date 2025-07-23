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Іран не відмовиться від ядерної програми – президент Пезешкіан

23 липня 2025, 16:53
Іран не відмовиться від ядерної програми – президент Пезешкіан
Фото: DW
Іран не покладається на перемир’я, вважаючи його нестійким, і вже підготувався до будь-яких сценаріїв, у тому числі можливих нових військових дій.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про готовність країни до будь-якої війни з Ізраїлем, одночасно підтвердивши намір Тегерана продовжувати ядерну програму в мирних цілях.
 
Про це повідомляє Aljazeera.
 
Він висловив песимізм щодо припинення вогню між двома країнами після недавнього 12-денного конфлікту, в який втрутилися США.
 
"Ми повністю готові до будь-якого нового військового кроку Ізраїлю, і наші збройні сили готові знову завдати удару глибоко всередині Ізраїлю", – сказав Пезешкіан.
 
За його словами, Іран не покладається на перемир’я, вважаючи його нестійким, і вже підготувався до будь-яких сценаріїв, у тому числі можливих нових військових дій.
 
Коментуючи удари Ізраїлю по ядерних об’єктах та вбивство ключових військових і науковців, Пезешкіан зазначив, що метою було знищення ієрархії Ірану, але ці плани не увінчалися повним успіхом.
 
Він також спростував твердження США щодо шкоди від ударів, заявивши, що істотні втрати зазнав саме Ізраїль.
 
Водночас президент Ірану підтвердив намір продовжувати ядерну програму в межах міжнародного права і наголосив на відмові країни від ядерної зброї.
 
Він закликав до дипломатії та переговорів на основі взаємної вигоди, відкидаючи погрози та ультиматуми.
 
Пезешкіан також розповів про спробу вбивства з його участю на засіданні Вищої ради національної безпеки в Тегерані, яку він назвав частиною плану Ізраїлю дестабілізувати керівництво Ірану. За його словами, цей план провалився.
 
Окремо він прокоментував удари по катарській базі Аль-Удейд, заявивши, що вони були спрямовані проти американських сил і не мали на меті завдати шкоди Катару чи його народу. Пезешкіан додав, що підтримує добрі відносини з Катаром і особисто телефоном пояснив еміру країни позицію Тегерана.

 

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