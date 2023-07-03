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Іран не відправлятиме до Швеції нового посла – Reuters

03 липня 2023, 16:27
Іран не відправлятиме до Швеції нового посла – Reuters
Фото: unian.net
Це своєрідний знак протесту проти спалення Корану у Стокгольмі.

Іран не відправлятиме нового посла до Швеції на знак протесту проти спалення Корану біля мечеті у Стокгольмі.

Про це інформує видання Reuters.

Зазначають, що в четвер МЗС Ірану викликало тимчасового повіреного у справах Швеції, щоб засудити спалення Корану, що було "образою найсвятіших ісламських святинь".

"Хоча адміністративні процедури щодо призначення нового посла у Швеції завершилися, процес його відправлення було відкладено через видачу шведським урядом дозволу на осквернення Священного Корану", – написав міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян у Twitter.

Він не уточнив, як довго Іран утримуватиметься від відправки нового посла до Швеції.

Нагадаємо, що шведська поліція дозволила чоловікові спалити копію Корану біля мечеті у Стокгольмі 28 червня – у день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам. Натомість уряд Швеції засудив спалення Корану біля головної мечеті Стокгольма, назвавши його "ісламофобським" актом.

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