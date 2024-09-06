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Іран образився на росію і заговорив про "червоні лінії"

06 вересня 2024, 18:31
Іран образився на росію і заговорив про
Фото: DW
Цього разу скандал спричинила тема так званого Зангезурського коридору.
Іран застеріг росію від переходу на бік Азербайджану в прикордонній суперечці на тлі новин про зближення Баку і москви.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Як зазначає видання, москва підтримала заклики Баку до створення сухопутного коридору вздовж вірменсько-іранського кордону, який би з’єднав основну частину Азербайджану із ексклавом Нахічевань. Міністр закордонних справ Ірану Саїд Аббас Арагчі озвучив докори на адресу росії щодо цього, оскільки Тегеран боїться втратити цей маршрут доступу до Європи.
 
"Регіональний мир, безпека та стабільність – це не просто перевага, а стовп нашої національної безпеки. Будь-яка загроза з півночі, півдня, сходу чи заходу територіальній цілісності наших сусідів або перекроювання кордонів є абсолютно неприйнятною та червоною лінією для Ірану", – сказав Арагчі.
 
The Guardian вважає, що ця суперечка має ширші геополітичні наслідки, ніж здається на перший погляд. Вона вказує на готовність нового іранського уряду займати жорсткішу позицію у відносинах з москвою, аби збалансувати свою зовнішню політику.
 
росія та Іран мають підписати нову угоду про стратегічне співробітництво, але зміст все ще відкритий для обговорення, а всередині іранського уряду існує напруженість через дипломатичну ціну поглиблення військового альянсу з росією.
 
До складу сучасного Азербайджану входить Нахічеванська Автономна Республіка – регіон, який фізично відокремлений від решти країни суверенною територією Вірменії. Баку вже давно просуває ідею про створення сухопутного коридору (так званий Зангезурський коридор), який би поєднав напряму Нахічевань з рештою Азербайджану.

 

Іранвійна в Українічервоні лінііросія окупанти

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