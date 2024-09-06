Іран образився на росію і заговорив про "червоні лінії"

Цього разу скандал спричинила тема так званого Зангезурського коридору.

Іран застеріг росію від переходу на бік Азербайджану в прикордонній суперечці на тлі новин про зближення Баку і москви.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, москва підтримала заклики Баку до створення сухопутного коридору вздовж вірменсько-іранського кордону, який би з’єднав основну частину Азербайджану із ексклавом Нахічевань. Міністр закордонних справ Ірану Саїд Аббас Арагчі озвучив докори на адресу росії щодо цього, оскільки Тегеран боїться втратити цей маршрут доступу до Європи.

"Регіональний мир, безпека та стабільність – це не просто перевага, а стовп нашої національної безпеки. Будь-яка загроза з півночі, півдня, сходу чи заходу територіальній цілісності наших сусідів або перекроювання кордонів є абсолютно неприйнятною та червоною лінією для Ірану", – сказав Арагчі.