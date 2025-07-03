Іран звинуватив пару затриманих французів у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іранські чиновники також звинуватили їх у "змові з метою повалення режиму" та корупції.

Іран висунув обвинувачення громадянам Франції Сесіль Колер та Жаку Парісу у шпигунстві на користь Ізраїлю.

Про це пише France24 з посиланням на AFP і джерела серед французьких дипломатів і родичів затриманих.

Іранські чиновники також звинуватили їх у "змові з метою повалення режиму" та "корупції".

Сестра Колер також повідомила, що французам все ще відмовлено у доступі до незалежних адвокатів.

Усі три обвинувачення передбачають смертну кару.

"Ці звинувачення, якщо вони підтвердяться, є абсолютно безпідставними", ‒ заявило дипломатичне джерело.

Доля Колера та Паріса була невідомою з моменту, коли Ізраїль завдав авіаудару по тегеранській в'язниці "Евін" минулого тижня ‒ до того, як запропоноване США припинення вогню між ворогами на Близькому Сході набуло чинності. Судова влада Ірану заявила, що внаслідок ізраїльського удару по в'язниці загинуло щонайменше 79 людей.

Відомо, що тюремна адміністрація перевела бранців із в'язниці "Евін", не вказуючи їхньої кількості та не називаючи їх.

Кілька ув'язнених жінок опинилися у жіночій в'язниці "Карчак" за межами Тегерана, яка має сумнозвісну репутацію через свої умови утримання.