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Іран очікує нападу США найближчим часом – Reuters

06 квітня 2025, 19:21
Іран очікує нападу США найближчим часом – Reuters
Фото: DW
Також Тегеран застеріг країни регіону від надання США свого повітряного простору і території під час можливого конфлікту.
Іран привів у підвищену готовність свою армію на тлі можливої військової операції з боку США. Також Тегеран зробив попередження своїм сусідам, аби вони не допомогали американцям у разі початку військового протистояння.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного іранського посадовця. 
 
Раніше Іран відхилив вимоги США відновити прямі переговори щодо іранської ядерної програми. При цьому Іран негласно запропонував продовжувати непрямі переговори через Оман, давній канал для передачі повідомлень між двома ворогуючими державами, сказав співрозмовник Reuters.
 
Однак оскільки Дональд Трамп вже публічно погрожує військовим нападом на Іран, Тегеран надіслав попередження урядам Іраку, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Туреччини та Бахрейну про те, що він вважатиме ворожим актом надання будь-якої підтримки американській військовій операції проти іранської держави. Зокрема Іран застеріг сусідів від надання свого повітряного простору або території для американських військових під час такої операції. За словами іранського чиновника, допомога Америці загрожуватиме цим країнам "серйозними наслідками".
 
Прес-служби урядів Іраку, Кувейту, ОАЕ, Катару та Бахрейну не надали негайного коментаря Reuters на прохання прокоментувати слова іранського посадовця. А в Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що їм нічого не відомо про начебто надіслане Іраном попередження. Однак в Reuters визнають, що Іран міг надіслати повідомлення іншими каналами.
 
росія на словах закликала США до стриманості у відносинах з Іраном, однак у Тегерані не сподіваються на якусь істотну допомогу від свого північного союзника, розповів журналістам інший іранський чиновник. За його словами, залученість росії до цього конфлікту залежатиме від "динаміки" відносин між Трампом і путіним.

 

СШАІран

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