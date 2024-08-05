Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран передав Ізраїлю попередження про плани атакувати країну через МЗС Угорщини

05 серпня 2024, 21:40
Іран передав Ізраїлю попередження про плани атакувати країну через МЗС Угорщини
Фото: DW
Виконувач обовʼязків глави МЗС Ірану Алі Баґері повідомив про підготовку атаки Сіярто.

Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Тегерані лідера Хамас Ісмаїла Ганії.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє The Jerusalem Post.

"Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль", - зазначив чиновник.

Він зробив таку заяву за підсумками розмови із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Той, у свою чергу, до цього провів переговори з в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Кац зазначив, що світ має вимагати від Ірану "розплати" за будь-які агресивні дії.

Нагадаємо, нещодавно в Тегерані в гостьовому будинку було вбито лідера Хамас Ісмаїла Ганію. За версією Ірану його ліквідували за допомогою ракетного удару, але західні ЗМІ пишуть про вибух бомби в кімнаті лідера Хамас.

Після цього Іран неодноразово загрожував Ізраїлю ударом. На цьому тлі США захотіли перекинути на Близький Схід додаткову кількість своїх бойових літаків.

ІзраїльУгорщинаІран

Останні матеріали

F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється