Іран передав Ізраїлю попередження про плани атакувати країну через МЗС Угорщини

Виконувач обовʼязків глави МЗС Ірану Алі Баґері повідомив про підготовку атаки Сіярто.

Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Тегерані лідера Хамас Ісмаїла Ганії.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє The Jerusalem Post.

"Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль", - зазначив чиновник.

Він зробив таку заяву за підсумками розмови із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Той, у свою чергу, до цього провів переговори з в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Кац зазначив, що світ має вимагати від Ірану "розплати" за будь-які агресивні дії.

Нагадаємо, нещодавно в Тегерані в гостьовому будинку було вбито лідера Хамас Ісмаїла Ганію. За версією Ірану його ліквідували за допомогою ракетного удару, але західні ЗМІ пишуть про вибух бомби в кімнаті лідера Хамас.

Після цього Іран неодноразово загрожував Ізраїлю ударом. На цьому тлі США захотіли перекинути на Близький Схід додаткову кількість своїх бойових літаків.