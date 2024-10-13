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Іран передав свої супутники росії – Reuters

13 жовтня 2024, 18:51
Іран передав свої супутники росії – Reuters
Фото: РБК-Україна
Іран передав росії супутник Kowsar та Hodhod.

Іран відправив два супутники місцевого виробництва до росії для виведення їх на орбіту російським космічним апаратом.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що йдеться про супутник Kowsar для отримання зображень з високою роздільною здатністю та малого супутника Hodhod.
 
Розробка Kowsar, супутника для обробки зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod, малого супутника зв’язку
 
Як зазначається, Kowsar можна використовувати в сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих. Hodhod розроблено для супутникового зв’язку та може використовуватися у віддалених районах з малим доступом до наземних мереж.
 
Іранвійна в Україніросія окупанти

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