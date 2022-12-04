Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Іран перегляне закон про обов’язкове носіння хіджабу через тривалі протести

04 грудня 2022, 11:39
Іран перегляне закон про обов’язкове носіння хіджабу через тривалі протести
iran іран
Через постійні масові протести, що тривають в Ірані вже два місяці, Генеральний прокурор Ірану заявив, що парламент і судова влада переглянуть закон десятирічної давнини, який вимагає, щоб жінки покривали голову

Через постійні масові протести, що тривають в Ірані вже два місяці, Генеральний прокурор Ірану заявив, що парламент і судова влада переглянуть закон десятирічної давнини, який вимагає, щоб жінки покривали голову,  пише The Guardian.

"І парламент, і судові органи працюють (над цим питанням, - ред.) про те, чи потрібні будь-які зміни у законі", - заявив генпрокурор.

Президент Ебрагім Раїсі 3 грудня сказав, що республіканські та ісламські засади Ірану закріплені конституційно, проте деякі пункти можуть трактуватись гнучкіше.

"Але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими", - сказав він.


Іранпротестизаконхіджаб

Останні матеріали

Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється