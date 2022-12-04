Іран перегляне закон про обов’язкове носіння хіджабу через тривалі протести

Через постійні масові протести, що тривають в Ірані вже два місяці, Генеральний прокурор Ірану заявив, що парламент і судова влада переглянуть закон десятирічної давнини, який вимагає, щоб жінки покривали голову

Через постійні масові протести, що тривають в Ірані вже два місяці, Генеральний прокурор Ірану заявив, що парламент і судова влада переглянуть закон десятирічної давнини, який вимагає, щоб жінки покривали голову, пише The Guardian.

"І парламент, і судові органи працюють (над цим питанням, - ред.) про те, чи потрібні будь-які зміни у законі", - заявив генпрокурор.

Президент Ебрагім Раїсі 3 грудня сказав, що республіканські та ісламські засади Ірану закріплені конституційно, проте деякі пункти можуть трактуватись гнучкіше.

"Але є методи реалізації конституції, які можуть бути гнучкими", - сказав він.