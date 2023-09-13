Іран підтвердив арешт шведського чиновника ЄС

Затриманий перебуває у в'язниці вже понад 500 днів.

Іран підтвердив затримання громадянина Швеції, який працює на одну зі служб ЄС, заявивши, що його справу незабаром буде передано до суду.

Про це повідомляє Politico.

"Розслідування завершується, і справа буде направлена до компетентного суду найближчими днями з остаточним рішенням прокуратури", - заявив речник судової влади Ірану Масуд Сетаєші.

Сетаєші не назвав ім'я громадянина Швеції, але сказав, що його звинувачують у скоєнні злочинів на території Ірану.

Минулого тижня газета New York Times повідомила, що громадянин Швеції і працівник структур ЄС Йохан Флодерус утримується у в'язниці в Ірані вже понад 500 днів.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив арешт Флодеруса, заявивши, що "невпинно" працює над його звільненням.

Флодерус, який працює в Європейській службі зовнішньої діяльності, був заарештований за звинуваченням у шпигунстві у квітні 2022 року під час приватної поїздки до Ірану.

Новина про арешт викликала негативну реакцію з боку країн ЄС, які розкритикували рішення тримати його арешт у таємниці так довго. Відтоді родина Флодеруса розпочала кампанію на його підтримку і засудила нелюдські умови, в яких він перебуває в іранській в'язниці Евін - зокрема, обмежені контакти з родиною, тривале одиночне ув'язнення і рідкісні телефонні дзвінки.

Арешт Флодеруса вважається останнім випадком "дипломатії заручників", до якої вдається Іран, намагаючись отримати поступки від Заходу.

Раніше цього року бельгійський гуманітарний працівник Олів'є Вандекастеле був звільнений після більш ніж річного ув'язнення в Ірані в обмін на засудженого терориста Асадолли Асаді, який перебував у бельгійській в'язниці.

За повідомленнями, Іран намагався домовитися зі Швецією про обмін ув'язненими. В угоді, яка була оскаржена апеляційним судом Швеції, Іран хотів отримати затриманого іранського чиновника Хаміда Нурі в обмін на Флодеруса. У липні 2022 року Нурі був засуджений у Швеції до довічного ув'язнення за причетність до масових вбивств іранських політв'язнів.