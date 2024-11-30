Іран планує встановити тисячі нових центрифуг для збагачення урану

Іран уже має понад 10 000 центрифуг, що працюють на двох підземних заводах

Іран повідомив ядерному спостерігачеві ООН, що планує встановити понад 6000 додаткових центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах і ввести в експлуатацію більше за ті, що вже встановлені.

Про це ідеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Там детально описується, що мав на увазі Іран, коли сказав, що додасть тисячі центрифуг у відповідь на резолюцію проти нього, ухвалену Радою керівників МАГАТЕ з 35 країн минулого тижня на прохання Великої Британії, Франції, Німеччини та США.

Більш високі потужності зі збагачення означають, що Іран може збагачувати уран швидше, що потенційно збільшує ризик ядерного розповсюдження.