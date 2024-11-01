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ПОЛІТИКА

Іран побоюється наслідків повернення Трампа на пост президента США

01 листопада 2024, 17:40
Іран побоюється наслідків повернення Трампа на пост президента США
Фото: DW
Іранські чиновники побоюються, що Трамп в разі своєї перемоги посилить тиск на Іран, щоб догодити Ізраїлю.

Керівництво Ірану і його союзники готуються до того, що вони вважають жахливим результатом майбутніх президентських виборів у США: повернення до влади Дональда Трампа. Іранські лідери та їхні регіональні союзники в Лівані, Іраку та Ємені стурбовані тим, що Трамп цілком може перемогти 5 листопада, і це може принести їм ще більше проблем.

Про це пише Reuters.

Іранські, арабські й західні чиновники зазначають, що головне занепокоєння Ірану викликає можливість того, що Трамп надасть прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу повноваження завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану, здійснювати цілеспрямовані вбивства і відновлювати свою "політику максимального тиску" через посилення санкцій проти їхньої нафтової промисловості.

Вони вважають, що Трамп чинитиме максимальний тиск на Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, щоб змусити його поступитися і прийняти угоду про стримування ядерної програми на умовах, встановлених ним та Ізраїлем.

Аналітики стверджують, що незалежно від того, чи очолить наступну адміністрацію США Гарріс або Трамп, Іран не матиме тих важелів впливу, які він колись мав — значною мірою через річну військову кампанію Ізраїлю, спрямовану на придушення збройних маріонеток Ісламської Республіки, включаючи Хамас у Газі та "Хезболлу" в Лівані.

ІранДональд ТрампВибори в США

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