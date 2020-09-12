Іран починає випробовувати на людях власну COVID-вакцину

Іран оголосив про початок випробування власної вакцини на людях, зазначивши, що вона буде тестуватися на добровольцях у три етапи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве інформагентство FARS.

"Почалися випробування на людях вакцини від коронавірусу вітчизняної розробки, за добровольцями будуть спостерігати протягом одного місяця для вивчення результатів", - заявив представник Організації з контролю за продовольством і ліками Кіянуш Джаханпур.

Він зазначив, що вакцина буде вводитися добровольцям у віці від 18 до 50 років із негативними тестами на коронавірус двічі. Після цього у них перевірять рівень антитіл та імунітету.

Іран оголосив про початок випробування власної вакцини на людях, зазначивши, що вона буде тестуватися на добровольцях у три етапи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве інформагентство FARS.

"Почалися випробування на людях вакцини від коронавірусу вітчизняної розробки, за добровольцями будуть спостерігати протягом одного місяця для вивчення результатів", - заявив представник Організації з контролю за продовольством і ліками Кіянуш Джаханпур.

Він зазначив, що вакцина буде вводитися добровольцям у віці від 18 до 50 років із негативними тестами на коронавірус двічі. Після цього у них перевірять рівень антитіл та імунітету.

У листопаді Намакі оголосив, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила результати випробувань вакцини проти коронавірусу, проведених чотирма іранськими компаніями.

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