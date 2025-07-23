Іран погодився на візит команди МАГАТЕ у найближчі тижні

Іран погодився дозволити технічній групі МАГАТЕ відвідати країну в найближчі тижні для обговорення відносин між ядерним наглядовим органом ООН та Тегераном.

“Делегація приїде до Ірану, щоб обговорити модальність, а не відвідувати об'єкти”, – заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

МАГАТЕ не дало конкретних коментарів щодо заяв іранського дипломата, водночас його очільник Рафаель Гроссі “активно взаємодіє з усіма сторонами, залученими до іранської ядерної проблеми”.

Також МАГАТЕ заявило, що для нього важливо мати можливість відновити інспекції в Ірані після авіаударів Ізраїлю та США минулого місяця.

Казем Гарібабаді додав, що у п'ятницю поїде до Стамбула, щоб зустрітися з Великою Британією, Францією та Німеччиною.