Іран погодився на візит команди МАГАТЕ у найближчі тижні
23 липня 2025, 21:55
Фото: dpa
Делегація МАГАТЕ приїде до Ірану, щоб обговорити модальність, а не відвідувати об'єкти.
Іран погодився дозволити технічній групі МАГАТЕ відвідати країну в найближчі тижні для обговорення відносин між ядерним наглядовим органом ООН та Тегераном.
Про це повідомляє Reuters.
“Делегація приїде до Ірану, щоб обговорити модальність, а не відвідувати об'єкти”, – заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.
МАГАТЕ не дало конкретних коментарів щодо заяв іранського дипломата, водночас його очільник Рафаель Гроссі “активно взаємодіє з усіма сторонами, залученими до іранської ядерної проблеми”.
Також МАГАТЕ заявило, що для нього важливо мати можливість відновити інспекції в Ірані після авіаударів Ізраїлю та США минулого місяця.
Казем Гарібабаді додав, що у п'ятницю поїде до Стамбула, щоб зустрітися з Великою Британією, Францією та Німеччиною.