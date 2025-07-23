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Іран погодився на візит команди МАГАТЕ у найближчі тижні

23 липня 2025, 21:55
Іран погодився на візит команди МАГАТЕ у найближчі тижні
Фото: dpa
Делегація МАГАТЕ приїде до Ірану, щоб обговорити модальність, а не відвідувати об'єкти.

Іран погодився дозволити технічній групі МАГАТЕ відвідати країну в найближчі тижні для обговорення відносин між ядерним наглядовим органом ООН та Тегераном.

Про це повідомляє Reuters. 
 
Делегація приїде до Ірану, щоб обговорити модальність, а не відвідувати об'єкти”, – заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.
 
МАГАТЕ не дало конкретних коментарів щодо заяв іранського дипломата, водночас його очільник Рафаель Гроссі “активно взаємодіє з усіма сторонами, залученими до іранської ядерної проблеми”.
 
Також МАГАТЕ заявило, що для нього важливо мати можливість відновити інспекції в Ірані після авіаударів Ізраїлю та США минулого місяця.
 
Казем Гарібабаді додав, що у п'ятницю поїде до Стамбула, щоб зустрітися з Великою Британією, Францією та Німеччиною. 

 

ІранМАГАТЕвійна в Україніросія окупанти

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