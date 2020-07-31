Іран погодився виплатити компенсації за збиття літака МАУ

Іран погодився виплатити компенсацію за збиття біля Тегерана літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві 30 липня, повідомляє "Громадське".

"Іран згоден на виплату компенсацій, але це займе багато часу", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста про результати переговорів з українською стороною.

Яку суму врешті погодився виплати Іран, наразі невідомо. МЗС України поки відмовляється її називати. Ще у лютому Іран пропонував виплатити по 80 тисяч доларів родинам українців, загиблих в авіакатастрофі. Проте українська сторона відмовилася і вимагала більших виплат.

"Рахувати суму збитків наразі зарано. Це буде результатом перемовин", - сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 31 липня, коментуючи перемовини з іранською стороною. Він додав, що Іран погодився виконати усі умови відповідно до конвенцій, учасником яких він є.

За словами Кулеби, сторони домовилися про структуру перемовин, щоб визначити максимально всі технічні та юридичні нюанси, а тоді визначать суму компенсації.

Нагадаємо, що 30 липня у Києві почалися переговори з Іраном щодо компенсацій за збитий літак МАУ