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Іран погрожує Ізраїлю: головний дипломат Тегерана зустрівся з лідером "Хезболли" – Bloomberg

13 жовтня 2023, 18:11
Іран погрожує Ізраїлю: головний дипломат Тегерана зустрівся з лідером
Фото: з вільних джерел
Він зазначив, що продовження військових дій проти Палестини та Гази, "зустрінеться з реакцією в інших напрямках у регіоні".

Підтримувані Іраном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти Хамас, якщо блокада Гази та "воєнні злочини" там триватимуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіян, повідомляє Bloomberg. 

"Звичайно, у разі продовження військових злочинів і гуманітарної блокади Гази та Палестини можливі будь-які можливості та рішення інших течій опору", — сказав він, відповідаючи на запитання про можливість другого фронту.

Іран описує мережу озброєних антиізраїльських угруповань, які він підтримує по всьому регіону, включаючи Хамас у Газі та Хезболлу в Лівані, як "вісь опору" ізраїльській окупації.

"Продовження військових злочинів проти Палестини та Гази, безумовно, зустрінеться з реакцією в інших напрямках у регіоні", – сказав Амірабдоллахіян.

Амірабдоллахіян також пообіцяв продовжувати "політичну міжнародну та медійну підтримку палестинського опору" Іраном.

 

ІранПалестинаХезболлавійна в Україніросія окупанти

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