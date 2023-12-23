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ПОЛІТИКА

Іран погрожує перекрити Середземне море через Газу

23 грудня 2023, 14:59
Іран погрожує перекрити Середземне море через Газу
Фото: DW
У Тегерані не уточнили, як саме збираються це робити.

Бригадний генерал іранського Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Резу Накді заявив, що Середземне море може бути заблоковане, якщо Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть скоювати "злочини" у Секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

"Незабаром на них чекатимуть закриття Середземного моря, Гібралтарської протоки та інших водних шляхів", - цитують іранські ЗМІ Накді.

Іран підтримує бойовиків Хамас.

Єменські хусити, пов'язані з Іраном, протягом останнього місяця атакували комерційні судна у Червоному морі, у відповідь на війну Ізраїлю проти Хамас, що змусило деякі судноплавні компанії змінити маршрути.

Тегеран не має прямого виходу до Середземного моря, і незрозуміло, як військові Ірану можуть спробувати перекрити його, хоча Накді вказував на "народження нових сил опору і закриття інших водних шляхів".

"Вчора Перська затока і Ормузька протока стали для них кошмаром, а сьогодні вони опинилися в пастці у Червоному морі", - заявив Накді.

Групами з доступом до Середземного моря, яких підтримує Іран, є ліванська "Хезболла" і її союзні ополченці в Сирії.

ІранСектор ГазиХамас: Ізраїль

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