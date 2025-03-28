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ПОЛІТИКА

Іран погрожує ударами по базах США у разі військового тиску

28 березня 2025, 18:29
Іран погрожує ударами по базах США у разі військового тиску
Фото: з вільних джерел
Іран ретельно вивчив лист Трампа і надіслав "належну відповідь" через Оман.

Тегеран завдасть удару по американських базах в регіоні, якщо Вашингтон виконає своє попередження про військові наслідки для Ірану в разі відсутності нової ядерної угоди, заявив сьогодні спікер іранського парламенту. Президент США Дональд Трамп повідомив раніше цього місяця, що надіслав листа Верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, попередивши, що "з Іраном можна впоратися двома способами: військовим, або ви укладаєте угоду".

Про це інформує Reuters.

"Якщо американці нападуть на святиню Ірану, весь регіон спалахне, як іскра на складі боєприпасів. Їхні бази і бази їхніх союзників не будуть у безпеці", — заявив спікер парламенту Мохаммад Калібаф.

СШАІран

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