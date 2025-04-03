Іран погрожує знищити американські бази після нових ударів США

США почали нову серію авіаударів по проіранських цілях, готуючись до бомбардування іранської ядерної програми.

Іран виступив із попередженням про те, що ключова військова база США і тисячі американських військовослужбовців можуть бути знищені, якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ завдати удару по Тегерану.

Про це пише Daily Mail.

У середу офіційні джерела Збройних сил заявили, що Іран "безсумнівно володіє достатньою кількістю зброї" для нападу на Дієго-Гарсію, віддалений острів в Індійському океані, де США нещодавно посилили військову присутність.

У доповіді містяться прямі погрози на адресу ВПС і ВМС США, стверджується, що 4000 американських солдатів, розміщених там, "наразяться на ризик повного знищення" в разі американської атаки на Іран.

Хоча, за офіційними оцінками, на базі в Дієго-Гарсія зазвичай розміщується 400 військовослужбовців і 2000 цивільних підрядників, державна газета вважає, що присутність там стратегічних об'єктів робить її головною мішенню.

У четвер США почали нову серію авіаударів по проіранських цілях, готуючись, як повідомляється, до бомбардування іранської ядерної програми.

США запускають ракети зі своїх есмінців і запускають винищувачі з авіаносця USS Harry Truman, що знаходиться неподалік.

Хусити, повстанська іранська маріонеткова сила в Ємені, заявила, що внаслідок нових ударів по території, яку вони контролюють, загинули шестеро людей, зокрема охоронець на вишці зв'язку. Вони також стверджують, що США завдали удару по водопроводу в районі Мансурія провінції Ходейда, внаслідок чого загинули чотири людини. За словами хуситів, близько 17 ударів було завдано по Сааді, недалеко від кордону з Саудівською Аравією, і ще одну людину було вбито в порту Рас-Іса в Ходейді.

В Ірані також представлено потенційних стратегій нападу, включно з тим, як Іран може почати руйнівну атаку за допомогою своїх сучасних безпілотників Shahed-136, дальність польоту яких становить 4000 км - достатньо, щоб досягти Дієго-Гарсії з Ірану.