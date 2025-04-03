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ПОЛІТИКА

Іран погрожує знищити американські бази після нових ударів США

03 квітня 2025, 20:24
Іран погрожує знищити американські бази після нових ударів США
Amir Cohen/Reuters
США почали нову серію авіаударів по проіранських цілях, готуючись до бомбардування іранської ядерної програми.

Іран виступив із попередженням про те, що ключова військова база США і тисячі американських військовослужбовців можуть бути знищені, якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ завдати удару по Тегерану.

Про це пише Daily Mail.

У середу офіційні джерела Збройних сил заявили, що Іран "безсумнівно володіє достатньою кількістю зброї" для нападу на Дієго-Гарсію, віддалений острів в Індійському океані, де США нещодавно посилили військову присутність.

У доповіді містяться прямі погрози на адресу ВПС і ВМС США, стверджується, що 4000 американських солдатів, розміщених там, "наразяться на ризик повного знищення" в разі американської атаки на Іран.

Хоча, за офіційними оцінками, на базі в Дієго-Гарсія зазвичай розміщується 400 військовослужбовців і 2000 цивільних підрядників, державна газета вважає, що присутність там стратегічних об'єктів робить її головною мішенню.

У четвер США почали нову серію авіаударів по проіранських цілях, готуючись, як повідомляється, до бомбардування іранської ядерної програми.

США запускають ракети зі своїх есмінців і запускають винищувачі з авіаносця USS Harry Truman, що знаходиться неподалік.

Хусити, повстанська іранська маріонеткова сила в Ємені, заявила, що внаслідок нових ударів по території, яку вони контролюють, загинули шестеро людей, зокрема охоронець на вишці зв'язку. Вони також стверджують, що США завдали удару по водопроводу в районі Мансурія провінції Ходейда, внаслідок чого загинули чотири людини. За словами хуситів, близько 17 ударів було завдано по Сааді, недалеко від кордону з Саудівською Аравією, і ще одну людину було вбито в порту Рас-Іса в Ходейді.

В Ірані також представлено потенційних стратегій нападу, включно з тим, як Іран може почати руйнівну атаку за допомогою своїх сучасних безпілотників Shahed-136, дальність польоту яких становить 4000 км - достатньо, щоб досягти Дієго-Гарсії з Ірану.

СШАІранядерна програма

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