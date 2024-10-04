Іран попросив росію допомогти захиститися від атаки Ізраїлю – NYT

Водночас The New York Times не надає інших деталей і не повідомляє, чи відповіла росія на цей запит.

Іран готується до можливого удару з боку Ізраїлю у відповідь на ракетну атаку, здійснену Тегераном 1 жовтня. У зв'язку з цим Іран звернувся до росії з проханням надати допомогу в супутниковій розвідці.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох неназваних іранських посадовців.

За словами чиновників, які беруть участь у військовому плануванні, Іран звернувся до росії з проханням допомогти в супутниковій розвідці, щоб підготуватися до можливих ізраїльських ударів.

Водночас The New York Times не надає інших деталей і не повідомляє, чи відповіла росія на цей запит.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану. Однак удари по ядерних об'єктах Ірану наразі не плануються.