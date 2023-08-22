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ПОЛІТИКА

Іран представив дрон Mohajer-10, здатний літати 24 години

22 серпня 2023, 18:06
Іран представив дрон Mohajer-10, здатний літати 24 години
IRNA
Стверджується, що безпілотник має дальність дії 2000 км і може літати до 24 годин.

Іран заявив, що створив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту, достатньою для досягнення заклятого ворога країни Ізраїлю.

Про це повідомляє IRNA.

Стверджується, що безпілотник має дальність дії 2000 км і може літати до 24 годин. Його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність дрону Mohajer-6. Дрон може літати з максимальною швидкістю 210 км/год і нести різні види боєприпасів та бомб. Він також оснащений системами радіоелектронної боротьби та збору розвідувальної інформації.

"Mohajer" на фарсі означає "іммігрант" і є лінійкою дронів, яку виробляє Ісламська Республіка з 1985 року.

Mohajer-10 нагадує американський дрон MQ-9 Reaper. Як повідомляє Bloomberg, Іран у минулому захоплював американські дрони або їх частини, але немає жодних доказів того, що він захопив Reaper компанії General Atomics, який використовується ВПС США та союзними американськими країнами як дрона "мисливця-вбивці", який може діяти перебувати на великий висоті протягом довгих годин і слідувати за метою перед атакою.

У грудні 2011 року Іран захопив дрон RQ-170 Sentinel, яким керувало ЦРУ для спостереження за іранськими ядерними об'єктами після того, як він увійшов до іранського повітряного простору із сусіднього Афганістану. Згодом Іран перепроектував дрон, щоб створити свої власні варіанти.

У 2019 році Іран збив дрон RQ-4A Global Hawk ВМС США в Ормузькій протоці на тлі високої напруженості через провал ядерної угоди зі світовими державами.

росія широко використовує іранські дрони для атак громадянської інфраструктури України. Сьогодні вважається, що Іран надав росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 та Mohajer, і цей запас росія вже майже повністю вичерпала.

Ірандрони

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