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Іран представив на виставці у росії безпілотники великої дальності Mohajer-10 – Reuters

12 серпня 2024, 21:33
Іран представив на виставці у росії безпілотники великої дальності Mohajer-10 – Reuters
Фото: DW
Дальність польоту становить 2 тисячі кілометрів, вантажопідйомність може сягати 300 кг.
12 серпня Іран представив свої безпілотники великої дальності Mohajer-10 на виставці у росії.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне іранське інформаційне агентство.
 
Цю виставку організували за межами російської столиці - у Підмосков'ї. 
 
Детальна інформація про удосконалені БпЛА з'явилася у серпні минулого року. Тоді Іран повідомив, що Mohajer-10 має збільшену дальність і тривалість польоту, а також може нести більше навантаження.
 
За повідомленнями іранських ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 км, тривалість – до 24 години, а вантажопідйомність може досягати 300 кг , що вдвічі більше за вантажопідйомність Mohajer-6.
Іранбезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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