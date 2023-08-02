Іран продовжує будівництво заводів з виробництва БПЛА в білорусі та росії

У травні 2023 року Україна заявила, що іранські інженери досліджують, як переобладнати заводи в Гомелі, білорусь, на заводи з виробництва безпілотників.

Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у білорусі та росії, що допоможе росії швидше придбати іранські дрони та забезпечить Тегерану численні економічні та військові вигоди.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері закликав до розширення оборонно-промислового співробітництва між Іраном і білоруссю під час зустрічі з міністром оборони білорусі Віктором Хреніним у Тегерані 1 серпня.

Міністр оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані 31 липня підписав з Хреніним угоду про військову співпрацю. Аштіані та Хренін, як оцінює ISW, можливо обговорювали створення в білорусі заводів з виробництва безпілотників-камікадзе Shahed для підтримки російського вторгнення в Україну.

У травні 2023 року Україна заявила, що іранські інженери досліджують, як переобладнати заводи в Гомелі, білорусь, на заводи з виробництва безпілотників. У червні адміністрація Байдена повідомила, що Іран допомагає росії побудувати завод з виробництва безпілотників у Єлабузі, Татарстан. У травні 2022 року Іран відкрив завод з виробництва безпілотників Ababil-2 у Душанбе, Таджикистан. Багері, зокрема, був присутній на церемонії відкриття цього заводу.. Виробництво іранських безпілотників у білорусі та росії піде на користь як росії, так і Ірану.