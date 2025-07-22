Іран продовжить ядерну програму, попри пошкодження – глава МЗС

Тегеран готовий до діалогу з Вашингтоном, але наразі виключає можливість прямих переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми збагачення урану.

Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News. Слова іранського міністра цитує Reuters.

Агенство нагадує, що іранська ядерна програма була серйозно пошкоджена під час бомбардувань США, але Тегеран не відмовиться від збагачення урану.

"Це зупинено, бо так, збитки серйозні та важкі. Але, очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, бо це досягнення наших власних вчених. А тепер, ба більше, це питання національної гордості", – сказав міністр закордонних справ.