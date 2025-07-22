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Іран продовжить ядерну програму, попри пошкодження – глава МЗС

22 липня 2025, 09:09
Іран продовжить ядерну програму, попри пошкодження – глава МЗС
Фото: DW
Тегеран готовий до діалогу з Вашингтоном, але наразі виключає можливість прямих переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми збагачення урану.

Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News. Слова іранського міністра цитує Reuters.

Агенство нагадує, що іранська ядерна програма була серйозно пошкоджена під час бомбардувань США, але Тегеран не відмовиться від збагачення урану.

 
"Це зупинено, бо так, збитки серйозні та важкі. Але, очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, бо це досягнення наших власних вчених. А тепер, ба більше, це питання національної гордості", – сказав міністр закордонних справ.
 
Арагчі заявив, що пошкодження ядерних об'єктів в Ірані після ударів США та Ізраїлю є серйозними. За його словами, стан програми оцінюється додатково.
 
Глава МЗС також заявив, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї перебуває у "доброму стані здоров'я", і що Тегеран готовий до діалогу з Вашингтоном, але наразі виключає можливість прямих переговорів.
 
"Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів ядерних переговорів, але не змогли домовитися про те, в якій мірі Ірану слід дозволити збагачувати уран. Ізраїль і Вашингтон стверджують, що Іран близький до збагачення до рівнів, які дозволять йому швидко виготовити ядерну зброю, тоді як Тегеран стверджує, що його програма збагачення призначена лише для цивільних цілей", – пише Reuters.

 

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