Іран пропонує ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю

Уряд Ірану закликав мусульманські країни ввести нафтове ембарго та інші санкції проти Ізраїлю, а ще вислати ізраїльських послів.

Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на іранське МЗС.

"Міністр закордонних справ закликає до негайного і повного ембарго з боку ісламських країн щодо Ізраїлю, зокрема - до нафтових санкцій. Доповненням до цього має бути висилка ізраїльських послів у тих випадках, коли дипвідносини із сіоністським режимом були встановлені", - пише міністерство закордонних справ.

В саудівському місті Джидда проходить термінове засідання Організації ісламського співробітництва для обговорення конфлікту між Ізраїлем та Хамас через вибух в лікарні в Секторі Гази.

"Закликаю сформувати команду ісламських юристів для документації потенційних військових злочинів Ізраїлю в Секторі Гази", - заявив глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян.

Вчора, за даними Хамас, по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдали ракетного удару, внаслідок якого загинули 500 мирних громадян.

В той же час, армія оборони Ізраїлю заявила, що не має відношення до удару по лікарні, і вважає, що до вибуху призвів невдалий запуск ракети рухом "Ісламський джихад".

Нагадаєом, що раніше Цахал оголосив про створення гуманітарної зони на півдні сектора Гази.