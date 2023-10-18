Матеріали:
Теми:

Іран пропонує ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю

18 жовтня 2023, 15:57
Іран пропонує ісламським країнам ввести санкції проти Ізраїлю
Фото: DW
Уряд Ірану закликав мусульманські країни ввести нафтове ембарго та інші санкції проти Ізраїлю, а ще вислати ізраїльських послів.

Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на іранське МЗС.

"Міністр закордонних справ закликає до негайного і повного ембарго з боку ісламських країн щодо Ізраїлю, зокрема - до нафтових санкцій. Доповненням до цього має бути висилка ізраїльських послів у тих випадках, коли дипвідносини із сіоністським режимом були встановлені", - пише міністерство закордонних справ. 

В саудівському місті Джидда проходить термінове засідання Організації ісламського співробітництва для обговорення конфлікту між Ізраїлем та Хамас через вибух в лікарні в Секторі Гази.

"Закликаю сформувати команду ісламських юристів для документації потенційних військових злочинів Ізраїлю в Секторі Гази", - заявив глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян.

Вчора, за даними Хамас, по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдали ракетного удару, внаслідок якого загинули 500 мирних громадян. 

В той же час, армія оборони Ізраїлю заявила, що не має відношення до удару по лікарні, і вважає, що до вибуху призвів невдалий запуск ракети рухом "Ісламський джихад".

Нагадаєом, що раніше Цахал оголосив про створення гуманітарної зони на півдні сектора Гази.

 

ІзраїльІрансанкції

Останні матеріали

Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Політика
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 23:44
Польща повертається в центр європейської політики. Автократію можна перемогти – Енн Епплбом
Політика
Польща повертається в центр європейської політики. Автократію можна перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 16:15
Удар по Керченському мосту. Потрібно дати Україні необхідне для ізоляції Криму та перехоплення ініціативи – Hudson Institute
Технології
Удар по Керченському мосту. Потрібно дати Україні необхідне для ізоляції Криму та перехоплення ініціативи – Hudson Institute
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 12:04
Авдіївка – новий Бахмут? На Запорізькому напрямку майже без змін – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка – новий Бахмут? На Запорізькому напрямку майже без змін – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 08:48
Вербальний наступ кремля. Три види зброї дезінформаційної війни – Януш Бугайські
Політика
Вербальний наступ кремля. Три види зброї дезінформаційної війни – Януш Бугайські
Переклад iPress – 16 жовтня 2023, 16:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється