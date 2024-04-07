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Іран пригрозив атаками по посольствам Ізраїлю у світі – Bild

07 квітня 2024, 20:33
Іран пригрозив атаками по посольствам Ізраїлю у світі – Bild
Фото: DW
Такою може бути відповідь на удар по консульству Сирії у Дамаску.

Посольства Ізраїлю по всьому світу можуть стати об'єктами іранських атак у відповідь на удар по консульству Сирії у Дамаску.

Про це заявив радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї генерал Джаджджа Рахім-Сафаві, про це пише Bild.

"Фронт антиізраїльського опору готовий до всіх можливих сценаріїв відплати, і жодне ізраїльське посольство у світі не застраховане від них", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше у результаті удару, що приписувався Ізраїлю, по будівлі іранського диппредставництва у Сирії загинули 11 осіб, у тому числі два генерали і п'ять офіцерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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