Іран пригрозив атаками по посольствам Ізраїлю у світі – Bild

Такою може бути відповідь на удар по консульству Сирії у Дамаску.

Посольства Ізраїлю по всьому світу можуть стати об'єктами іранських атак у відповідь на удар по консульству Сирії у Дамаску.



Про це заявив радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї генерал Джаджджа Рахім-Сафаві, про це пише Bild.

"Фронт антиізраїльського опору готовий до всіх можливих сценаріїв відплати, і жодне ізраїльське посольство у світі не застраховане від них", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше у результаті удару, що приписувався Ізраїлю, по будівлі іранського диппредставництва у Сирії загинули 11 осіб, у тому числі два генерали і п'ять офіцерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).