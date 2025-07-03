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Іран припинив постачання "шахедів" росіянам

03 липня 2025, 21:55
Іран припинив постачання
Фото: УНН
Замість цього Іран відправив до рф своїх фахівців, щоб ті налагодили там випуск цих дронів.
Наразі відомо, що Іран зупинив постачання своїх "шахедів" росії, натомість країна надала росіянам технічну допомогу у виробництві цих дронів.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) у відповідь на запит LIGA.net.
 
Там деталізували, що ГУР відомо, що Іран допоміг росії налагодити серійне виробництво різних елементів дронів Shahed-136. Зокрема, залучив для цього технічних фахівців.
 
Але після відкриття в місті Єлабуга заводу з виробництва ударних безпілотників "Герань-2" постачання іранських дронів було припинено.
 
Наразі Тегеран продовжує постачати в росію окремі елементи авіоніки та комплектуючі для безпілотників.
дрони-камікадзевійна в Україніросія окупанти

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