Іран привів ракети у бойову готовність через погрози Трампа

Вони можуть атакувати американські позиції.

Збройні сили Ірану привели ракети у бойову готовність на тлі погроз з боку американського президента Дональда Трампа.

Ці ракети можуть атакувати пов’язані із США позиції, інформує The Tehran Times.

Видання пише, що велика кількість готових до запуску ракет знаходиться у підземних сховищах, які розташовані по всій країні та можуть витримувати повітряні удари.

Причиною цьому стали заяви Трампа з моменту його інавгурації у січні про наміри бомбити Іран у разі відмови країни від угоди щодо її ядерної програми на умовах США.

Журналісти пишуть, що поступки включають повний демонтаж ядерної програми, зв’язків з "групами опору" і деяких аспектів програми створення ракет і безпілотників.