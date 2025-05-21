Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іран ратифікував договір про стратегічне партнерство з росією на 20 років

21 травня 2025, 12:59
Іран ратифікував договір про стратегічне партнерство з росією на 20 років
Джерело: zn.ua
У ній йдеться про посилення військового партнерства.

Іранський парламент ратифікував договір з росією про "всеосяжне партнерство". Угода про 20-річне стратегічне партнерство між Москвою та Тегераном являє собою поглиблення двосторонніх зв'язків, включаючи тіснішу співпрацю в галузі оборони.  Про це повідомляє Reuters.

Очільник кремля владімір путін та президент Ірану Масуд Пезешкян підписали документ 17 січня. російська Госдума схвалила його у квітні. В угоді немає пункту про взаємну оборону, але там зазначено, що сторони працюватимуть разом проти спільних військових загроз, розвиватимуть військово-технічне співробітництво та проводитимуть разом навчання.

росія та Іран посилили військові звʼязки з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тегеран постачає росіянам ракети та дрони, хоча офіційно це заперечує.

Також угода між країнами містить кілька економічних пунктів. Зокрема, там йдеться про зміцнення прямої міжбанківської співпраці та просування національних фінансових продуктів.

Іранпартнерстворосія загроза

Останні матеріали

росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється