Іран ратифікував договір про стратегічне партнерство з росією на 20 років

У ній йдеться про посилення військового партнерства.

Іранський парламент ратифікував договір з росією про "всеосяжне партнерство". Угода про 20-річне стратегічне партнерство між Москвою та Тегераном являє собою поглиблення двосторонніх зв'язків, включаючи тіснішу співпрацю в галузі оборони. Про це повідомляє Reuters.

Очільник кремля владімір путін та президент Ірану Масуд Пезешкян підписали документ 17 січня. російська Госдума схвалила його у квітні. В угоді немає пункту про взаємну оборону, але там зазначено, що сторони працюватимуть разом проти спільних військових загроз, розвиватимуть військово-технічне співробітництво та проводитимуть разом навчання.

росія та Іран посилили військові звʼязки з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тегеран постачає росіянам ракети та дрони, хоча офіційно це заперечує.

Також угода між країнами містить кілька економічних пунктів. Зокрема, там йдеться про зміцнення прямої міжбанківської співпраці та просування національних фінансових продуктів.