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Іран, росія і Талібан головні гості на виставці зброї союзника США - Катару

10 березня 2024, 20:01
Іран, росія і Талібан головні гості на виставці зброї союзника США - Катару
Фото: aljazeera.com
Під час виставки планувалася зустріч катарських і талібських офіційних осіб.

Про це передає американський телеканал Fox News.

Іран з’явився на катарській виставці зброї і отримав велику платформу для реклами своїх військових можливостей, попри те, що Доха продовжує стверджувати оборонне і стратегічне партнерство зі США. 

Країна була серед кількох націй, ворожих до США. 

Це викликає занепокоєння, адже Катар може допомогти ворогам Америки озброїтися.

"Не дивно, що Катар запросив Іран, Росію та інші країни. Я навіть чув, що Талібан направив туди делегацію на оборонну виставку. Тож це, у багатьох відношеннях, типово для Катару – бути відкритим для всіх", - сказав старший науковий співробітник Інституту вивчення війни Метт Макінніс.

Він додав, що це, безсумнівно, посилить занепокоєння США та інших партнерів щодо ролі, яку потенційно відіграє Катар у сприянні продажу зброї і розповсюдженні більш досконалої зброї, яка надходить із таких місць, як Іран та росія.

"Я думаю, що це те, чим США не були задоволені, але в той же час це цілком нормально для курсу, щоб Катар був таким господарем", - вважає Макінніс.

 
РосіяІранКатарВиставка зброї

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