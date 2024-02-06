Іран розпочав будівництво нового ядерного реактора

Керівник Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі заявив, що 10-мегаватний дослідницький реактор в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану в регіоні.

Есламі сказав, що процес проєктування та будівництва реакторів вимагає деяких детальних досліджень, підготовки обладнання, додавши, що плани щодо нового реактора в Ісфахані почалися минулого року.

За його словами, другий етап проєкту розпочався в понеділок із заливки бетону для фундаменту реактора.

За словами керівника AEOI, дослідницький реактор будується для створення потужного джерела нейтронів з високим потоком нейтронів для різноманітних застосувань.

Есламі сказав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) назвало центр ядерних досліджень в Ісфахані одним з об’єктів, присвячених навчальним цілям, додавши, що Іран використовує центр для допомоги іранським академічним центрам і для навчання людських ресурсів.

Керівник AEOI відвідав ядерний майданчик в Ісфахані, щоб взяти участь у церемонії відкриття установки з виробництва гексафториду телуру (TeF6), який є стабільним радіоізотопом, який використовується в медичних діагностичних і терапевтичних цілях.