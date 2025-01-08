Іран розпочав масштабні навчання підрозділів ППО "Eqtedar 1403" через загрозу ударів США
08 січня 2025, 19:31
Фото: DW
Тактика іранських сил ППО передбачає розміщення вогневих установок ЗРК у захищених залізобетонних укриттях.
Після інформації про потенційну атаку на ядерні об’єкти Тегерану, Іран розпочав масштабні навчання підрозділів протиповітряної оборони "Eqtedar 1403" із захисту заводу зі збагачення урану.
Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на іранське видання Іrna.ir
Зокрема, відомо, що аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції розпочали практичну частину навчань із оборони повітряного простору від можливих ударів в Натанзі, що у центральній провінції Ісфахан, де розміщені критичні об’єкти ядерної програми Ірану.
Навчання "Eqtedar 1403" потрібні для відпрацювання "точкову оборону ядерного об’єкту від численних повітряних загроз у складних умовах радіоелектронної боротьби".
Іран оголосив про навчання "Eqtedar 1403" після публікації новини про потенційну атаку на іранські ядерні об’єкти. А ключовим фактором для прийняття рішення мав стати "початок виробництва іранцями ядерної зброї до 20 січня 2025 року".
Тактика дій іранських сил ППО передбачає розміщення вогневих установок ЗРК у захищених залізобетонних укриттях до моменту, коли прийде наказ про висування на вогневу позицію. Ймовірно, такі дії зумовлені маскуванням від ворожої супутникової розвідки та диверсифікацією систем на випадок ракетних ударів.