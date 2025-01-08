Іран розпочав масштабні навчання підрозділів ППО "Eqtedar 1403" через загрозу ударів США

Тактика іранських сил ППО передбачає розміщення вогневих установок ЗРК у захищених залізобетонних укриттях.

Після інформації про потенційну атаку на ядерні об’єкти Тегерану, Іран розпочав масштабні навчання підрозділів протиповітряної оборони "Eqtedar 1403" із захисту заводу зі збагачення урану.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на іранське видання Іrna.ir

Зокрема, відомо, що аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції розпочали практичну частину навчань із оборони повітряного простору від можливих ударів в Натанзі, що у центральній провінції Ісфахан, де розміщені критичні об’єкти ядерної програми Ірану.

Навчання "Eqtedar 1403" потрібні для відпрацювання "точкову оборону ядерного об’єкту від численних повітряних загроз у складних умовах радіоелектронної боротьби".