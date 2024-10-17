Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран розповів про свою секретну зброю

17 жовтня 2024, 14:55
Іран розповів про свою секретну зброю
Фото: reuters.com
ЗМІ пишуть, що Іран має озброєння, яке перевершує за своїми можливостями ядерне.

Іран має набагато потужніші, ніж ядерну зброю, секретні озброєння.

Про це пише агентство Asriran з посиланням на колишнього секретаря комісії з розвитку та озброєнь КВІР Ебрахіма Ростамі.

Колишній член Корпусу вартових Ісламської революції додав, що у сфері озброєнь Тегеран має "величезні секретні можливості", які вдалося самостійно наростити протягом останніх десятиліть.

"Я відкрито заявляю, що Іран має набагато потужніші озброєння, ніж ядерну зброю", – заявив Ростамі.
 
Раніше група з 39 іранських парламентарів закликала Вищу раду національної безпеки дозволити створення ядерної зброї. Своє прохання вони обґрунтували погрозами з боку Ізраїлю. Створення ядерної зброї заборонено оборонною доктриною країни відповідно до фетви Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Депутати наполягають, що цю заборону можна переглянути.
 
Як нагадало видання, до цього колишній Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі заявив, що Іран має намір перейти "ядерний Рубікон", щоб натиснути на США у разі переговорів. За його словами, Вашингтон зробить усе, щоби не допустити цього.
Іранвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється