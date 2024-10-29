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Іран ще не передавав рф ракети, але тривають "поглиблені переговори" – Зеленський

29 жовтня 2024, 09:35
Іран ще не передавав рф ракети, але тривають
Володимир Зеленський
Україну непокоїть можливість передачі москві балістичних ракет.
Іран ще не передавав росії балістичні ракети. Однак між країнами тривають "поглиблені переговори" щодо постачання.
 
Про це під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, Іран вже ліцензував для виробництва "Шахедів" на території росії.
 
"До того ж вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За нашою наявною інформацією, поки що Іран ракет не надав, але вони про це говорять", - сказав Зеленський.
 
Нагадаємо, ще у серпні Reuters повідомило, що Іран найближчим часом може передати росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет.
 
Співрозмовники агенства розповіли, що представники Міністерства оборони росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil

 

Іранвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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