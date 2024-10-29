Іран ще не передавав рф ракети, але тривають "поглиблені переговори" – Зеленський

Іран ще не передавав росії балістичні ракети. Однак між країнами тривають "поглиблені переговори" щодо постачання.

За його словами, Іран вже ліцензував для виробництва "Шахедів" на території росії.

"До того ж вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За нашою наявною інформацією, поки що Іран ракет не надав, але вони про це говорять", - сказав Зеленський.