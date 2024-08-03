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Іран шукає винних у смерті лідера Хамасу – NYT

03 серпня 2024, 16:51
Іран шукає винних у смерті лідера Хамасу – NYT
Фото: DW
Десятки людей заарештовані.
Іран заарештував понад два десятки людей, в тому числі високопоставлених офіцерів розвідки, військових і штабних працівників у військовому пансіонаті в Тегерані у відповідь на величезний і принизливий пролом у системі безпеки, який уможливив вбивство одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ханії.
 
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на іранських чиновників, знайомих з перебігом розслідування.
 
Відомо, що арешти високопоставлених осіб відбулися у відповідь на "величезну і принизливу прогалину в системі безпеки", що уможливила вбивство Ханії, який очолював політичний офіс Хамасу в Катарі і перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
 
Реакція Тегерана підкреслює, наскільки руйнівним провалом у сфері безпеки для іранського керівництва стало вбивство Ханії в гостьовому будинку військових у столиці, який ретельно охороняється, та ще через кілька годин після церемонії приведення до присяги нового президента країни.
 
"Сприйняття того, що Іран не може захистити ані свою батьківщину, ані своїх ключових союзників, може стати фатальним для іранського режиму, тому що це, по суті, сигналізує його ворогам, що якщо вони не можуть повалити Ісламську Республіку, то вони можуть її обезголовити", — зазначив директор Міжнародної кризової групи по Ірану Алі Ваез.
 
За словами двох чиновників Ірану, які говорили на умовах анонімності, розслідування проводить спеціалізований розвідувальний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції.
 
Тегеран ще не оприлюднив жодних подробиць про арешти чи розслідування, але вже пообіцяв сувору помсту. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю у відповідь.
ХАМАСІранвійна в Україніросія окупанти

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