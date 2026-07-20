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Іран став ефективніше вражати цілі США, можлива допомога рф і Китаю – WSJ

20 липня 2026, 11:27
Іран став ефективніше вражати цілі США, можлива допомога рф і Китаю – WSJ
Фото: reuters.com
Американські чиновники припускають, що Іран міг отримати допомогу від рф та Китаю для точнішого наведення ракет на цілі.

Іран став ефективніше завдавати ударів по важливих цілях США, адаптувавшись до американських систем оборони. 

У Вашингтоні побоюються, що Тегеран міг отримувати допомогу в наведенні на цілі від росії або Китаю, пише The Wall Street Journal, посилючись на американських чиновників.

За даними видання, Іран використовує ракети, які розвивають надзвичайно високу швидкість і здатні маневрувати під час наближення до цілі. Це ускладнює роботу американських систем протиповітряної оборони.

"Здатність Ірану вражати чутливі цілі також викликає занепокоєння, що режим може отримувати допомогу в наведенні від Китаю чи росії", – заявили співрозмовники WSJ.

Раніше іранська атака на авіабазу Муваффак Салті в Йорданії призвела до загибелі американських військових і пошкодження авіаційної техніки. База використовувалася США для операцій проти Ірану.

За інформацією видання, ці стали першими загиблими американськими військовослужбовцями внаслідок ворожого вогню після оголошення президентом США Дональдом Трампом припинення вогню на початку квітня.

Згодом Пентагон повідомив про загибель ще одного американського військового на півночі Іраку під час операції зі знешкодження збитого іранського ударного безпілотника.

У відповідь США посилили військову присутність у регіоні, перекинувши додаткові бойові літаки, зокрема винищувачі F-16 і F-35, а також літаки-заправники.

Водночас ознак нових дипломатичних переговорів між Вашингтоном і Тегераном наразі немає. Американські військові повідомили про продовження ударів по Ірану.

 
РосіяКитайІран

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