Іран та європейські країни розпочали ядерні переговори

Як пишуть ЗМІ, переговори триватимуть близько до 15:30 за київським часом.

Представники Франції, Великої Британії та Німеччини зустрілися з іранськими дипломатами в Стамбулі для проведення переговорів щодо ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє France 24.

Як пишуть ЗМІ, переговори розпочались о 09:30 за київським часом та триватимуть близько до 15:30 за київським часом.

France 24 нагадує, що це перша зустріч, яка відбулась після нападу Ізраїлю на Ірану у середині червня, який спровокував 12-денне протистояння між обидвома країнами. З того часу європейські країни погрожують Тегерану відновити санкції Організації об'єднаних націй (ООН) до кінця серпня. Можливість відновити санкційний режим закінчується вже у жовтні.