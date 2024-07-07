Іран та росія підписали валютний контракт

На першому етапі іранці зможуть знімати готівку в російських банкоматах.

Іран і росія підписали банківську угоду, яка дозволить країнам проводити операції в російських рублях та іранських ріалах.

За інформацією офіційного іранського новинного агентства IRNA, голова Центрального банку Ірану Мохаммадреза Фарзін і його колега з рф Ельвіра Набіулліна підписали меморандум про "взаєморозуміння щодо спільних заходів для обох країн".

Фарзін додав, що нова угода передбачає підключення банківської системи Shetab до російської системи "МІР" до кінця серпня. За його словами, це дозволить громадянам Ірану знімати рублі в російських банкоматах, використовуючи свої іранські банківські картки.

Чиновник зазначив, що схема вдосконалюватиметься у майбутньому, аби росіяни могли використовувати свої картки в іранських банкоматах, а потім, щоб іранські картки працювали в російських банкоматах.