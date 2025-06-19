Іран терміново вивозить нафту через загрозу війни з Ізраїлем — Bloomberg

Протягом п’яти днів після цього Іран експортував у середньому 2,33 млн барелів на день (на 44% більше, ніж у середньому за рік).

Влада Ірану поспішає вивезти видобуту в країні нафту на світовий ринок — на тлі того, як влада США обмірковує можливість приєднатися до Ізраїлю в його військовій операції проти цієї держави Перської затоки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на супутникові знімки.

"Нафта ринула з портів країни на океанські танкери, що гарантує продовження надходження доходів — принаймні, на деякий час — у разі перебоїв із постачанням. Попри сплеск, резервуари для зберігання нафти на найважливішому експортному терміналі країни на острові Харг переповнені сирою нафтою", — пише видання.

Як показували супутникові знімки від 11 червня, плавучі дахи резервуарів нафтосховищ на острові Харг були значно нижчими від верху стін — тобто були заповнені лише частково.

Через тиждень, уже після початку ізраїльської операції Народ як лев, на фотографіях від 18 червня можна побачити, що дахи перебували на рівні верхньої частини стін, а резервуари переповнені, зазначило видання.

Як заявив Bloomberg Самір Мадані — співзасновник TankerTrackers, компанії, що спеціалізується на моніторингу таємної торгівлі нафтою Ірану та інших країн за допомогою супутникових знімків, було помічено "зростання запасів сирої нафти на острові Харг".

Згідно зі звітом агентства S&P Global Commodity Insights за 2024 рік, Іран може зберігати близько 28 млн барелів сирої нафти на Харге.

За інформацією Мадані, експорт нафти з Ірану різко зріс після того, як почалися удари Ізраїлю 13 червня.

Згідно з даними TankerTrackers.com, протягом п’яти днів після цього Іран експортував у середньому 2,33 млн барелів на день (на 44% більше, ніж у середньому за рік).

"Дуже ясно, що вони роблять. Вони намагаються вивезти якомога більше барелів, але при цьому безпека залишається їхнім пріоритетом", — сказав Мадан.

Причому, як пише Bloomberg, нафту на острові Харг зберігають у щільно запакованих резервуарах, що робить її більш вразливою для атак, ніж вантажі на суднах, які розкидані Перською затокою або пливуть до Китаю.

"Ще однією ознакою логістичної реакції Тегерана є те, що судна тримаються трохи далі від Харга до останньої миті, а потім мчать до термінала для навантаження і проводять там якомога менше часу", — підсумувало агентство.