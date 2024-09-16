Іран у жовтні укладе з рф угоду про "всеосяжну співпрацю"– Reuters
16 вересня 2024, 11:35
Фото: DW
Президент Масуд Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан у жовтні приїде до росії для участі у саміті БРІКС. Він має зустрітися з путіним і укласти з ним угоду про "всеосяжне співробітництво".
Про це повідомляє Reuters.
15 вересня посол Ірану в росії Казем Джалалі підтвердив, що Пезешкіан візьме участь у саміті БРІКС, який пройде в Казані з 22 по 24 жовтня. Під час саміту іранський лідер планує зустрітися з путіним.
Очікується, що Іран і Росія підпишуть двосторонню угоду про "всеосяжну співпрацю", яка охопить різні сфери співробітництва.
Таку угоду путін раніше уклав з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у червні.